2 milyar liralık vurgun: Araç kiralama bahanesiyle dolandırdılar

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri siber dolandırıcılara yönelik ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan teknik incelemelerde, bilinen yasal araç kiralama sitelerinin sahte kopyalarını oluşturarak "oltalama" (phishing) yöntemiyle vatandaşları dolandıran kişiler tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler, polis ekipleri tarafından 5 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

HESAPLARDA MİLYARLIK PARA TRAFİĞİ

Siber suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı mali incelemelerde çarpıcı verilere ulaşıldı. Takibe alınan şüphelilerin banka hesaplarında toplam 2 milyar 232 milyon 735 bin 866 lira tutarında para hareketliliği olduğu saptandı.

29 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Erzurum merkezli olarak yürütülen soruşturma kapsamında; Adana, Antalya, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Trabzon, Karabük, Van, Yalova ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 68 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suç unsuru olabilecek çok sayıda malzemeye el konuldu. Aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek, 2 pompalı av tüfeği, 4 uyuşturucu hap ile soruşturmaya ışık tutacak çok sayıda dijital materyal ve sim kart ele geçirildi.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.