2 milyar liralık yasadışı bahis operasyonu: 6 ilde 17 adrese baskın, 20 gözaltı!

"showbahis.com" üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik geniş kapsamlı operasyonda milyonlarca liralık işlem trafiği ve örgüt yapılanması ortaya çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, "showbahis.com" adresi üzerinden yasadışı bahis oynatma eylemlerini gerçekleştirdikleri saptanan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Soruşturma, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü.

2 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARA HAREKETİ ORTAYA ÇIKTI

Başsavcılık tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporlarında önemli bulgulara ulaşıldı. Analizler, şüphelilerin söz konusu yasadışı bahis platformu üzerinden haksız kazanç sağladıklarını ve hesaplarında toplamda 2 milyar 86 milyon 8 bin 77 TL tutarında bir işlem hareketliliği tespit edildiğini gösterdi.

Yasadışı bahis oynatma faaliyetlerini sistematik olarak sürdürmek amacıyla hiyerarşik bir suç örgütü yapısının kurulduğu belirlendi. Tespit edilen bu yapı; 1 örgüt lideri, lidere bağlı olarak çalışan 3 yönetici ve yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde görev yapan 18 örgüt üyesinden oluşuyordu.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Suç örgütüne yönelik operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere toplam 6 ilde gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'yı kapsayan 6 ilde, belirlenen 17 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Bu operasyonlar neticesinde toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametgahlarında, iş yerlerinde ve kullandıkları araçlarda ayrıntılı arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Ayrıca, suçtan elde edildiği düşünülen mal varlıklarının aklanması girişimlerini engellemek amacıyla İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla harekete geçildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait 11 araç ve 3 taşınmaz mal varlığına el konulurken, şüphelilere ve ilişkili 1 tüzel kişiliğe ait toplam 265 banka hesabına da tedbir amaçlı bloke konulduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

