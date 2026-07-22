2 milyarlık vurgun! İzmir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Gelen bir ihbarı değerlendiren siber polisi, örgütlü bir yapı içerisinde hareket eden şüphelilerin İzmir'deki bazı ikamet ve iş yerlerini "finans evi" olarak kullandığını tespit etti. Gerçekleştirilen teknik, fiziki takip ve mali incelemelerin ardından, bu adreslerden yasa dışı bahis sitelerine para transferine aracılık edildiği ve kullanıcılara canlı destek hizmeti sağlandığı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin kendi aralarında yönettikleri çok sayıda banka ve ödeme kuruluşu hesabı üzerinden yaklaşık 2 milyar Türk Lirası tutarında bir para hareketliliği gerçekleştirdikleri belirlendi.

DÖRT İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

Elde edilen deliller doğrultusunda kimlikleri ve adresleri netleşen şüphelilerin yakalanması amacıyla emniyet güçleri operasyon için düğmeye bastı. İzmir merkezli olmak üzere Aydın, Balıkesir ve Tekirdağ'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı girildi. Soruşturma kapsamında daha önceden İzmir’de 31, Aydın’da 1, Balıkesir’de 3 ve Tekirdağ’da 1 olmak üzere toplam 36 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Ekiplerin düzenlediği ilk baskınlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden süreçte, suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla operasyondaki toplam gözaltı sayısı 34'e yükseldi. Adreslerinde bulunamayan İzmir’de 3 ve Balıkesir’de 1 olmak üzere toplam 4 firari şüphelinin yakalanması için ise arama çalışmaları kesintisiz şekilde sürdürülüyor.

"1950" İBARELİ SİLAH VE ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametleri ile suç faaliyetlerinde kullandıkları tespit edilen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, suç unsuru teşkil eden birçok materyale el konuldu. Polis ekiplerinin detaylı incelemelerinde, üzerinde "1950" ibaresi bulunan ve markası kazınmış bir adet ruhsatsız tabanca bulundu. Bunun yanı sıra, bahis çarkının işlemesini sağlayan çok sayıda dijital materyal, operasyonel faaliyetlerde kullanılan SIM kartlar ile para transferlerinde işlem gören banka ve ödeme kuruluşlarına ait kartlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.