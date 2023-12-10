2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.