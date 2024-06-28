2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önemli bir operasyon düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlerle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Bu kapsamda son olarak Türk ordusu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde başarılı bir operasyona imza attı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki operasyonun ayrıntılarını duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# terörist # operasyon # Milli Savunma Bakanlığı
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