2 PKK'lı terörist sınırda yakalandı!

Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 PKK'lı terörist, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sınır hattında yakayı ele verdi. Teröristler hakkında adli işlem başlatıldı.

2 PKK'lı terörist sınırda yakalandı!

Güvenlik güçlerinin, sınır bölgelerinde yasa dışı geçişlere karşı çalışmaları devam ediyor.

Son olarak Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 PKK'lı terörist sınırda yakalandı.

Bir grup teröristin sınırdan geçerek ülkemize girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbaratın alınması üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ekipler, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen 2 teröristi sınır hattında yakaladı.

Teröristler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# pkk # terörist
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