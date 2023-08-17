2 PKK'lı terörist sınırda yakalandı!
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 PKK'lı terörist, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sınır hattında yakayı ele verdi. Teröristler hakkında adli işlem başlatıldı.
Güvenlik güçlerinin, sınır bölgelerinde yasa dışı geçişlere karşı çalışmaları devam ediyor.
Son olarak Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 PKK'lı terörist sınırda yakalandı.
Bir grup teröristin sınırdan geçerek ülkemize girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbaratın alınması üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ekipler, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen 2 teröristi sınır hattında yakaladı.
Teröristler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı