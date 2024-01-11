2 PKK'lı Terörist Teslim Oldu

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist teslim oldu. Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi.

2 PKK'lı Terörist Teslim Oldu
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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından 2 PKK'lı terörist kaçarak Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

Teröristler için tek çıkış yolunun Türk adaletine teslim olmak olduğu belirtilen MSB'nin açıklamasında, "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

45 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu45 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Milli Savunma Bakanlığı DuyurduGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# terörist # pkk # Milli Savunma Bakanlığı
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