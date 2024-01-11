2 PKK'lı Terörist Teslim Oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından 2 PKK'lı terörist kaçarak Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

Teröristler için tek çıkış yolunun Türk adaletine teslim olmak olduğu belirtilen MSB'nin açıklamasında, "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.