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2 Temmuz 2019 Salı genel af, infaz düzenlemesi, denetimli serbestlik ve şartlı ceza indirimine ilişkin son dakika haberleri... MHP milletvekili Feti Yıldız, Twitter'dan paylaşım yaptı

MHP'li Feti Yıldız,  infaz düzenlemesi, denetimli serbestlik ve şartlı ceza indirimi konusuna ilişkin "Hükümlü ve tutuklular ile onlara biran önce kavuşmak isteyen mahkum yakınları,   toplumsal bir zaruret haline gelmiş olan infaz düzenlemesi,ds,şartlı ceza indirimi gibi iyileştirmelerin biran önce TBMM de yasalaşmasını bekliyor." açıklaması yaptı

2 Temmuz 2019 Salı genel af, infaz düzenlemesi, denetimli serbestlik ve şartlı ceza indirimine ilişkin son dakika haberleri... MHP milletvekili Feti Yıldız, Twitter'dan paylaşım yaptı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız; infaz düzenlemesi, denetimli serbestlik ve şartlı ceza indirimi konusunda açıklama yaptı.

Yıldız, mahkum yakınlarının bir beklenti içinde olduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili iyileştirmelerin bir an önce TBMM'de yasalaşmasının beklendiği kaydedildi.

MHP'li Feti Yıldız, konuya ilişkin "Hükümlü ve tutuklular ile onlara biran önce kavuşmak isteyen mahkum yakınları,   toplumsal bir zaruret haline gelmiş olan infaz düzenlemesi,ds,şartlı ceza indirimi gibi iyileştirmelerin biran önce TBMM de yasalaşmasını bekliyor." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #şartlı ceza indirimi #denetimli serbestlik #infaz düzenlemesi #genel af
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