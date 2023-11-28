2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk askerinin kararlı tutumu sürüyor.

Son olarak, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun detaylarıyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'nin açıklamasında, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.