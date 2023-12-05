2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Yurt içinde ve yurt dışında teröristlerle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'Ara, bul yok et' parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, kararlılıkla sürdürülen operasyonların neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, SİHA ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# operasyon # terörist # pkk
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