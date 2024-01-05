2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Yurt içinde ve yurt dışında bölücü terör örgütlerine karşı mücadele sürüyor. Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için etkin ve kararlı şekilde mücadeleye devam edildiği belirtildi. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.