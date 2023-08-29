2 terörist etkisiz hale getirildi! MSB detayları açıkladı
Mehmetçik'in PKK'ya yönelik kritik operasyonları devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Detayları Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), PKK'lı teröristlere karşı kararlı operasyonları tüm hızıyla sürüyor.
Son olarak, Irak'ın kuzeyinde de önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun detaylarına ilişkin açıklama da Milli Savunma Bakanlığından (MSB) geldi.
"Her nerede olurlarsa olsunlar, PKK'lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Her nerede olurlarsa olsunlar, PKK’lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2023
Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/buBlzqYeXq