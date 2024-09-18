2 terörist etkisiz hale getirildi! MSB operasyonu duyurdu

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyona imza atıldı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonda 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
2 terörist etkisiz hale getirildi! MSB operasyonu duyurdu
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonda, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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