2 terörist etkisiz hale getirildi! MSB operasyonu duyurdu

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonda, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.