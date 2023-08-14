2 terörist etkisiz hale getirildi! MSB'den açıklama geldi

Sınır içinde ve sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Operasyonun detaylarına ilişkin Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." denildi.