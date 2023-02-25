2 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, 2 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda bugün PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 9'a yükseldi.
Kaynak: Anadolu AjansıBakan Bozdağ'dan net mesaj Bakanlıktan kritik uyarı Bakanlıktan o iddialara yalanlama Rende Sitesi'nin sahibi serbest kaldı