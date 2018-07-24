Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin düzenlemeler devam ediyor. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan iki kararname ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı kuruldu.

Yeni yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde iki yeni başkanlık kuruldu.



İletişim Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın kurulduğuna dair 13 ve 14 numaralı Kararnameler bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kamu Diplomasi, Basın ve Yayın, Halkla İlişkiler, Tercüme, Yönetim Hizmetleri, Bilgi İşlem, Strateji Geliştirme Daireleri ve Hukuk Müşavirliği olmak üzere 8 hizmet biriminden oluşacak.



9 hizmet biriminden oluşan Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na ise 662 kişilik kadro tahsis edildi. Başkanlık, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programları hazırlayacak.



Yine Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, TRT ise yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlandı.



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