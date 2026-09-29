2 yıl boyunca usulsüz reçete düzenlemişler! Ortaya çıkan zarar dudak uçuklattı

Gaziantep'te doktor onayına tabi ilaçların reçetelerini usulsüz düzenleyip üçüncü kişilere para karşılığı satan 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin kamuyu yaklaşık 30 milyon TL zarara uğrattığı belirlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
2 yıl boyunca usulsüz reçete düzenlemişler! Ortaya çıkan zarar dudak uçuklattı
Yayınlanma:

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz reçete düzenleyerek devleti zarara uğrattığı belirlenen kişilere yönelik operasyon yürüttü. Çalışma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

USULSÜZ REÇETELERLE İLAÇLARI PARAYA ÇEVİRMİŞLER

Ekiplerin çalışmasında, 2022-2024 yılları arasında doktor onayına tabi ilaçların reçetelerinin usulsüz biçimde düzenlendiği tespit edildi. Şüphelilerin bu reçetelerle temin ettikleri ilaçları el altından, üçüncü şahıslara para karşılığı sattığı belirlendi. Operasyonda bu şekilde hareket eden 8 şüpheli yakalandı.

KAMUYA 30 MİLYON TL'LİK FATURA

Yapılan tespitlere göre şüpheliler, düzenledikleri usulsüz reçeteler nedeniyle kamuyu yaklaşık 30 milyon TL zarara uğrattı.

Yakalanan 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Fonların tasfiye süreci için "Fon Koordinasyon Kurulu" kurulduFonların tasfiye süreci için "Fon Koordinasyon Kurulu" kurulduGündem
İstanbul 30 Eylül elektrik kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!İstanbul 30 Eylül elektrik kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!Yurt
​Gaziantep reçete operasyon
Günün Manşetleri
MGK'dan 8 maddelik bildiri
Tüketici yorumlarına ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlendi
Kocaeli'de raylı sistem büyüyor
TFF, bahis soruşturmasında 448 idareciyi PFDK'ya sevk etti
Fon soruşturmasında 5'inci dalga operasyon
Gaziantep merkezli 30 milyonluk ilaç vurgunu
2026 TÜİK istihdam verileri açıklandı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu
İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı!
Süresiz nafaka kararı iptal edildi
Çok Okunanlar
Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor?
Depremin ardından ilk resmi açıklama geldi: 6 büyüklüğünde sarsıntı! Depremin ardından ilk resmi açıklama geldi: 6 büyüklüğünde sarsıntı!
CANLI İZLE: Sevdan Bir Ateş 4. Bölüm CANLI İZLE: Sevdan Bir Ateş 4. Bölüm
Ekim Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji 1 Ekim Perşembe Raporunu Duyurdu Ekim Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji 1 Ekim Perşembe Raporunu Duyurdu
İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı!