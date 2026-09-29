2 yıl boyunca usulsüz reçete düzenlemişler! Ortaya çıkan zarar dudak uçuklattı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz reçete düzenleyerek devleti zarara uğrattığı belirlenen kişilere yönelik operasyon yürüttü. Çalışma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

USULSÜZ REÇETELERLE İLAÇLARI PARAYA ÇEVİRMİŞLER

Ekiplerin çalışmasında, 2022-2024 yılları arasında doktor onayına tabi ilaçların reçetelerinin usulsüz biçimde düzenlendiği tespit edildi. Şüphelilerin bu reçetelerle temin ettikleri ilaçları el altından, üçüncü şahıslara para karşılığı sattığı belirlendi. Operasyonda bu şekilde hareket eden 8 şüpheli yakalandı.

KAMUYA 30 MİLYON TL'LİK FATURA

Yapılan tespitlere göre şüpheliler, düzenledikleri usulsüz reçeteler nedeniyle kamuyu yaklaşık 30 milyon TL zarara uğrattı.

Yakalanan 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.