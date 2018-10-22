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2 Yıldır FETÖ'den aranan isim yakalandı

Adıyaman'da FETÖ/PDY'nin "doktorlar imamının muhasebecisi" olduğu iddiasıyla 2 yıldır aranan zanlı, Gaziantep'te hücre evinde gözaltına alındı.

2 Yıldır FETÖ'den aranan isim yakalandı

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "doktorlar imamının muhasebecisi" olduğu iddiasıyla aranan zanlı, Gaziantep'te hücre evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün sözde doktorlar imamının muhasebeciliğini yaptığı iddiasıyla 2 yıldır aranan E.Ç'nin Gaziantep'te bulunduğu ihbarını aldı.
"Gaybubet" olarak adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda E.Ç. gözaltına alındı.

Adıyaman'a getirilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen zanlının, örgüt üyesi doktorlardan her ay "himmet" adı altında para topladığı ve örgüte ait derneklerde sayman olarak görev yaptığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #aranan zanlı
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