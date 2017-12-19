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20 Aralık 2017 Çarşamba (yarın) Edirne'de okullar tatil mi

Mevsimin ilk karı, Balkan sınırında etkili oluyor. Peki, 20 Aralık 2017 Çarşamba (yarın) Edirne'de okullar tatil mi

20 Aralık 2017 Çarşamba (yarın) Edirne'de okullar tatil mi

Kar yağışı Edirne'de de etkili olmaya başladı.

Bulgaristan'a yakın yüksek kesimlerde, Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınları ile Lalapaşa ilçesinde yağan kar sayesinde, yerler beyaz örtüyle kaplandı.

Bu arada kent merkezinde ise ara ara yağan kar yerlerin ıslak olması nedeniyle tutmadı.

Meteoroloji tahminine göre, hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı gün boyu aralıklarla devam edecek.

20 ARALIK 2017 (YARIN) EDİRNE'DE OKULLAR TATİL Mİ

Peki, 20 Aralık 2017 Çarşamba (yarın) Edirne'de okullar tatil mi?

Bu soruya cevap olacak bir açıklama henüz yapılmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #edirne #kar
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