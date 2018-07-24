MEB tarafından 20 bin öğretmen ataması bilgisayar kurası ile gerçekleştirildi. Sonuçlar saat 13.00'ten itibaren öğrenebilecek. Atama öncesinde Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un da katıldığı atama töreni saat 10.00’da başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin öğretmen ataması bilgisayar kurası ile gerçekleştirildi. Atama sonuçları saat 13:00'ten itibaren MEB’in http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.



Sözleşmeli öğretmenlik atamaları bugün gerçekleştiriliyor. Saat 13.00'dan itibaren tüm sonuçlar erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ikgm.meb.gov.tr adresinden yapılacak duyuru ile sonuçlar, atama.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak.



BAKAN SELÇUK: HEYECANINIZIN FARKINDAYIM



Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk düzenlenen törende şunları söyledi:



"Öğretmenlik bilgelik gösteren bir meslek. Bunu çocukla paylaşmazsak bu kuru bilgi olur. Aslolan bilginin görgüye dönüşmesidir. Benim öğretmen arkadaşlarımdan ricam şudur. Hepiniz okullarınıza gideceksiniz, derslerinize başlayacaksınız. Derslerinize başlamadan önce bir şeye dikkat edin lütfen. Bütün çocukların gözüne gözünüz değmeden derse başlamayın. Ve lütfen onların gözünden kalbine akan bir şeyler olduğunu hissedin. O zaman sizin öğretmenliğiniz başlamıştır. Eğer sadece bilgi paylaşımıyla derse başlarsanız, bilin ki siz hiçbir zaman onların öğretmeni olmayacaksınız. Devlet tarafından atanan resmi kişi olacaksınız. Benim bu bağlamda söyleyeceğim çok şey var ama heyecanınızın farkındayım. Öğrencilerinizi muhakkak suretle ayırmayın. Onları ayırırsanız gökteki yıldızları ayırmış olursunuz.



21’inci yüzyılın beklentisine cevap vermemiz çok önemli. Kıyasıya rekabet var dünyada. Örneğin Çin'deki üstün zekalı sayısı neredeyse Türkiye'nin nüfusu kadar. Öğretmenlik mesleği fedakarlık mesleği. Öğretmenin her zaman huzursuz olması lazım. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor. Konfor arıyorsanız bu meslek uygun değil. Bitkin düşmüyorsanız gerçekten hakkını vermediğiniz şüphesine ihtiyacınız olabilir. Yeni yönetim sisteminin inşası bağlamında hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı olmanın heyecanını yaşıyorum.



Ama emin olun ben sizin yerinizde olmayı çok isterdim. Sizin yapacağınız işlerle ilgili olarak bizim güvencemiz sizsiniz, sizin güvenceniz biziz. Ben sadece ve sadece Türkiye'deki tüm öğretmenlere güvenerek bunu söylüyorum. Bu işin basit bir memuriyet olmadığını fark edin. Eğer çocuklarımız için bir şey yapacaksak, işbirliğine gireceksek hep beraber bunu tutup kaldırmamız lazım.



Bu yıl bütçe imkanları çerçevesinde 20 bin öğretmen atamasıgerçekleştirebiliyoruz. Bu konuda elimden gelen çabanın fazlasını göstererek bu sayının artması için çaba içerisinde olduğumuzu bilmenizi isterim. Umut güzel bir şeydir. Ama umut tacirliği iyi bir şey değildir. Bu konuyla ilgili ne gerekiyorsa, her türlü enerjimizi sarf edip gereken sonuçlara ulaşmayı diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, hayırlı uğurlu olsun inşallah."