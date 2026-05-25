20 ilde şok operasyon! 11 Milyar 400 Milyon Liralık bahis çetesinde 59 kişi tutuklandı

Antalya'da kurdukları 10 ayrı yasa dışı bahis ofisi üzerinden milyarlarca liralık kara para trafiğini yönettikleri belirlenen şebekeye yönelik operasyonda, adliyeye sevk edilen zanlılardan 59'u resmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kripto ve Banka Hesaplarında 11 Milyar 400 Milyon TL'lik Trafik!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, yasa dışı bahis şebekesinin finansal boyutu da gözler önüne serildi. Siber mühendisler ve mali uzmanların yaptığı incelemelerde, zanlıların banka hesapları ile kripto varlık cüzdanlarında toplam 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edildi.

18 Mayıs'ta Düğmeye Basılmıştı: Operasyonun Geçmişi

Söz konusu soruşturma kapsamında, "Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunu işledikleri saptanan şüphelilere yönelik ilk hamle 18 Mayıs 2026 tarihinde yapılmıştı. İlk etapta 20 ildeki 183 zanlı için verilen gözaltı kararı, genişletilen operasyon kapsamında 6 kişinin daha eklenmesiyle toplam 189 kişiye yükselmişti.

Adli Süreç Netleşti: Kim, Ne Ceza Aldı?

Operasyon kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 121 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yapılan detaylı kimlik sorgulamalarında ve dosya incelemelerinde; şüphelilerden 17'sinin halihazırda başka suçlardan cezaevinde olduğu, 6'sının askerde bulunduğu, 3'ünün ise yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Aralarında cezaevinde olanların da yer aldığı, adli makamlara sevk edilen toplam 138 kişiden:

59 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

51 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28 şüpheli ise savcılık ve mahkeme sorgularının ardından doğrudan serbest bırakıldı.

Emniyet birimleri, şebekenin firari durumda olan diğer üyelerinin yakalanması ve 11.4 milyar liralık kara paranın izinin sürülmesi için çok yönlü soruşturmasını titizlikle devam ettiriyor.