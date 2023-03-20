20 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
20 Mart 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 20 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
20 Mart 2023 Pazartesi tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 20 Mart 2023 Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 18/03/2023 Tarihli ve 2023/152 Sayılı Kararı ve Eki Yurt Dışında Kullanılacak Seçim Malzemelerinin Mahalline Gönderilmesi, Kullanılan Oy Pusulalarının Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna Ulaştırılması, Kargo İşlemleri ve Süreci ile Sınır Ülkelerden Diplomatik Kurye Aracılığıyla Getirilecek Malzemelerin Tesliminin Usul ve Esaslarına Dair 203 Sayılı Genelge
–– Yüksek Seçim Kurulunun 19/03/2023 Tarihli ve 2023/153 Sayılı Kararı ve Eki SEÇSİS - SSPS Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge