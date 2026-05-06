20 milyarlık vurgun! Hakkari merkezli soruşturmada uluslararası yasa dışı bahis şebekesi çökertildi

Hakkari Valiliği, 18 il ve 7 ülkeye uzanan uluslararası bir yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekesini çökertti. Sistemin altyapısını kuran ve kırmızı bültenle aranan şüpheli M.O.B., Bosna Hersek'te yakalanarak iade edildiği Türkiye'de tutuklandı.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen uluslararası soruşturma sonuç verdi. Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre, kentte yürütülen çalışmalar kapsamında devasa bir suç ağının yönetim merkezi tespit edildi. Operasyonun bir numaralı hedefinde, yasa dışı sistemin altyapısını kurup bizzat yöneten M.O.B. adlı şüpheli yer aldı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU, BOSNA'DA YAKALANDI

Hakkında Interpol Daire Başkanlığı aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılan M.O.B., uluslararası düzeyde takibe alındı. Şüpheli, Bosna Hersek'te düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yurt dışındaki işlemleri tamamlanarak Türkiye'ye iade edilen M.O.B., doğrudan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine getirildi.

Şüphelinin ikametgahında yapılan aramalarda organizasyonun büyüklüğünü ortaya koyan çok sayıda donanım bulundu. Suç ağının merkez üssü olarak kullanıldığı belirlenen adresteki operasyon ve ele geçirilen dijital materyallerle ilgili Valilik şu açıklamayı yaptı:

"Suçun arşivi olarak kullanılan, şebekenin merkez üssü konumundaki şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 20 milyar liralık illegal trafiğin tüm dijital izlerini barındıran 29 cep telefonu, 4 laptop ve bilgisayar kasası ele geçirildi. Ele geçirilen bu materyallerin 18 ili ve 7 ülkeyi kapsayan yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağının 'ana kumanda merkezi' olduğu anlaşılmıştır. Türkiye'ye getirilen ve Hakkari Siber Suçlarla Mücadele ekiplerimizce sorgulanan M.O.B, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır."

