20 milyonluk vurgun! İş vaadiyle kandırdılar

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde büyük bir dolandırıcılık ağını deşifre etti. Soruşturma, müşteki İ.N.O.’nun banka hesabından bilgisi dışında farklı hesaplara 90 bin lira para aktarılmasıyla başladı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin birçok banka hesabını “iş bulma vaadiyle” kandırdıkları vatandaşlar üzerinden dolandırıcılık amacıyla kullandıkları ve toplam işlem hacminin 20 milyon liraya ulaştığı belirlendi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Ankara, İstanbul, Giresun ve Edirne’de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda, Ankara’da O.A, G.A. ve S.D, Giresun’da S.Ç, İstanbul’da ise A.B, E.B, M.A.B, C.B, B.T. ve E.T. gözaltına alındı.

ELEBAŞININ 81 SUÇ KAYDI VAR

Operasyon kapsamında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen A.B.’nin 81 ayrı suç kaydıyla arandığı tespit edildi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, bir adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca ile 50 fişek de ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik, suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen A.B. ile birlikte M.A.B ve E.B’yi tutukladı. Diğer zanlılar hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca, dosyada adı geçen C.B. hakkında “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçundan daha önce verilen ceza nedeniyle ayrıca tutuklama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüpheli daha Ankara’da yakalanarak Edirne’ye getiriliyor. Bir diğer şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.