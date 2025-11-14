20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Gürcistan'da düşen C130 kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşları Ankara'ya getirildi; Mürted'de düzenlenen tören sonrası defin programı da belli oldu.

Türkiye'nin yüreğine Gürcistan'dan gelen kara haberle ateş düştü. Azerbaycan'dan dönüş için havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi neticesinde 20 askerimiz şehit oldu. 20 şehidin naaşını taşıyan uçak Türkiye'ye ulaştı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, sabaha karşı Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak bir konvoy eşliğinde Mürted Hava Üssü'ne nakledildi. Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 kahraman askerimiz için Ankara Mürted Komutanlığında tören düzenlendi. Törene şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra siyasiler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta kademesi de katıldı.

19 ŞEHİT BUGÜN, 1 ŞEHİT CUMARTESİ GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit cenazeleri, buradaki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderilecek. Şehit askerlerin 19'u, bugün memleketlerinde düzenlenecek törenlerle toprağa verilecek. Sadece Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenaze töreninin Cumartesi Günü İstanbul'da yapılacağı bildirildi.

