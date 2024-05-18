20 şehirde Sibergöz-39 operasyonları! 74 şüpheli gözaltına alındı

Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak, 20 şehirde, "yasadışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli hırsızlık" ve "çevrimiçi çocuk müstehcenliği" suçlarına karşı "Sibergöz-39" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

74 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Bolu, Diyarbakır, Hatay, Kocaeli, Konya, Trabzon, Ordu, Elazığ, Mersin, Artvin, Düzce, Rize, Uşak, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonlarda 74 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşırken ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu bildirdi.

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, 120 milyon lira hareketlilik olduğunun tespit edildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, "Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.