20 şehirde Sibergöz-39 operasyonları! 74 şüpheli gözaltına alındı
20 şehirde, "yasadışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli hırsızlık" ve "çevrimiçi çocuk müstehcenliği" suçlarına karşı "Sibergöz-39" operasyonları düzenlendi. Operasyonların detaylarını aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak, 20 şehirde, "yasadışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli hırsızlık" ve "çevrimiçi çocuk müstehcenliği" suçlarına karşı "Sibergöz-39" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
74 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Bolu, Diyarbakır, Hatay, Kocaeli, Konya, Trabzon, Ordu, Elazığ, Mersin, Artvin, Düzce, Rize, Uşak, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlendiğini duyurdu.
Bakan Ali Yerlikaya, operasyonlarda 74 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşırken ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu bildirdi.
Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, 120 milyon lira hareketlilik olduğunun tespit edildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, "Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.
2️⃣0️⃣ ilde “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-39” operasyonlarında 7️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 18, 2024
Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak… pic.twitter.com/UFPXfa6K44
Kaynak: Anadolu Ajansı