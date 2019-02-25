2 yıldır mide kanseri tedavisi gören 20 yaşındaki Ayşen Melike Demir hayatını kaybetti. Demir, dedesine mektupta "Dede neden beni bırakıp gittin sen kardeşimle benimle çok ilgilenirdin şarkı söylerdin otübüse bindirip inegölü tur attırırdın bize birşeyler alırdın sevgini hiç mahrum etmezdin neden gittin dede sana çok ihtiyacım var hayatta olsaydın başımdan 1 dakika ayrılmazdın üzülürdün" ifadelerini kullandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yıldır mide kanseri tedavisi gören Ayşen Melike Demir (20), vefat etti.



Demir, 31 Ağustos 2018 tarihinde Facebook hesabı üzerinden dedesine duygusal bir mektup yazmıştı.



Mektup şu şekilde:



"Dede neden beni bırakıp gittin sen kardeşimle benimle çok ilgilenirdin şarkı söylerdin otübüse bindirip inegölü tur attırırdın bize birşeyler alırdın sevgini hiç mahrum etmezdin neden gittin dede sana çok hitiyacım var hayatta olsaydın başımdan 1 dakika ayrılmazdın üzülürdün ama belli ettirmezdin biliyorum dede şimdi beni izliyorsun görüyorsun keşke bende görsem seni sadece hayatta bi tane dedem kaldı oda ergün dedem oda elinden geldince birşeyler yapıyor ilgilenmeye çalışıyor ama çokda yoruluyor babaannem gitti asiye babaannemde gitti sen gitdin ben sizleri çok özlüyorum senin anılarını yok ettiler evi yıkıp yeni ev aldılar eşyalar değişti senin olan sadece gömleğin kaldı oda bende hayla bazen giyip seni hatırlıyorum kendimi o zaman yanlız hisset miyorum sevenlerim çok ama sizlerinde yaşamanızı isterdim bazı insanlar bizi çok üzdü sen yaşasaydın kimse bizi üzemezdi ama olsun sen nur içinde yat dede hiç kimiklerin sızlamasın ben iğleştiğimde herkes bizi üzdüğüne pişman olcak"



ulusal.com.tr



