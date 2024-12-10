20 yıllık görev aşkıyla şehit oldu, hakaret edenlere operasyon

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, silahlı çatışma ihbarına müdahale ederken yaralanan ve 16 gün sonra şehit olan polis memuru Mehmet Tozun hakkında sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen iki zanlı gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
20 yıllık görev aşkıyla şehit oldu, hakaret edenlere operasyon
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20 Kasım’da Turabiye Mahallesi’nde silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis ekibi, saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu Komiser Furkan Hakan Aşkın ve polis memurları İbrahim Gümüştekin ile Mehmet Tozun yaralandı. Ağır yaralı polis memurları Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Komiser Aşkın tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak 20 yıllık polis memuru Mehmet Tozun, hastanedeki yaşam mücadelesini 6 Aralık’ta kaybederek şehit oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren eski muhtar adayı Mehmet Salih Çelik’i suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Çelik, polise verdiği ilk ifadede, sivil polis ekibini aralarında husumet bulunan bir gruptan sandığını söyledi. Husumetin, iki grup arasında pornografik görüntülerin yayılmasıyla başladığı belirlendi.

Gece boyunca süren operasyonlarda 13 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 8’i serbest bırakılırken, Mehmet Salih Çelik ile birlikte 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehit Mehmet Tozun hakkında Seferihisar’daki bir WhatsApp grubunda hakaret içerikli mesajlar paylaşan C.Y. ve Y.A. isimli kişiler, emniyet ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.

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