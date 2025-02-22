2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi! SGK detayları açıkladı
SGK, 2008 yılı öncesinde sigorta girişi bulunan ve çalışma gücü kaybı yaşayan vatandaşlar için yeni bir duyuru yaptı. Şartları sağlayanlara yaşlılık aylığı bağlanacak. Peki, kimler bu düzenlemeden faydalanabilecek? İşte detaylar…
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2008 yılı öncesinde sigortalı olan ve çalışma gücü kaybı yaşayan vatandaşlar için yeni bir emeklilik düzenlemesi duyurdu.
SGK'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, belirtilen şartları karşılayan kişilere yaşlılık aylığı bağlanacağı ifade edildi.
Haber Global'e göre, bu yeni düzenleme, 4/1-(a) kapsamındaki sigortalıları ilgilendiriyor. 15 Ocak 2025 ve sonrasında başvuruda bulunan kişiler, belirlenen kriterleri karşılamaları halinde emekli olabilecekler.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Bu düzenleme kapsamında çalışma gücü kaybı oranına göre farklı emeklilik şartları belirlendi.
Çalışma gücü kaybı %40-49 arasında olanlar için:
En az 18 yıl sigortalılık süresi gerekiyor.
En az 4100 prim günü doldurulmalı.
Çalışma gücü kaybı %50-59 arasında olanlar için:
En az 16 yıl sigortalılık süresi gerekiyor.
En az 3700 prim günü doldurulmalı.
Bu şartları sağlayan sigortalılar, SGK tarafından emekli maaşı almaya hak kazanacak.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Emeklilik hakkından faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkezleri aracılığıyla yapabilecekler.
Başvuru sürecinde eksiksiz evrak teslimi ve başvurunun dikkatle takip edilmesi büyük önem taşıyor. Eksik ya da hatalı başvuruların kabul edilmeyeceği belirtilirken, adayların SGK duyurularını yakından takip etmeleri öneriliyor.