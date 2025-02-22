2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi! SGK detayları açıkladı

SGK, 2008 yılı öncesinde sigorta girişi bulunan ve çalışma gücü kaybı yaşayan vatandaşlar için yeni bir duyuru yaptı. Şartları sağlayanlara yaşlılık aylığı bağlanacak. Peki, kimler bu düzenlemeden faydalanabilecek? İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi! SGK detayları açıkladı - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2008 yılı öncesinde sigortalı olan ve çalışma gücü kaybı yaşayan vatandaşlar için yeni bir emeklilik düzenlemesi duyurdu.

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2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi! SGK detayları açıkladı - Resim: 2

SGK'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, belirtilen şartları karşılayan kişilere yaşlılık aylığı bağlanacağı ifade edildi.

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2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi! SGK detayları açıkladı - Resim: 3

Haber Global'e göre, bu yeni düzenleme, 4/1-(a) kapsamındaki sigortalıları ilgilendiriyor. 15 Ocak 2025 ve sonrasında başvuruda bulunan kişiler, belirlenen kriterleri karşılamaları halinde emekli olabilecekler.

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2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi! SGK detayları açıkladı - Resim: 4

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Bu düzenleme kapsamında çalışma gücü kaybı oranına göre farklı emeklilik şartları belirlendi.

Çalışma gücü kaybı %40-49 arasında olanlar için:

En az 18 yıl sigortalılık süresi gerekiyor.
En az 4100 prim günü doldurulmalı.

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2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi! SGK detayları açıkladı - Resim: 5

Çalışma gücü kaybı %50-59 arasında olanlar için:

En az 16 yıl sigortalılık süresi gerekiyor.
En az 3700 prim günü doldurulmalı.

Bu şartları sağlayan sigortalılar, SGK tarafından emekli maaşı almaya hak kazanacak.

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2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi! SGK detayları açıkladı - Resim: 6

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Emeklilik hakkından faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkezleri aracılığıyla yapabilecekler.

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2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi! SGK detayları açıkladı - Resim: 7

Başvuru sürecinde eksiksiz evrak teslimi ve başvurunun dikkatle takip edilmesi büyük önem taşıyor. Eksik ya da hatalı başvuruların kabul edilmeyeceği belirtilirken, adayların SGK duyurularını yakından takip etmeleri öneriliyor.

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