2008'de kaybolmuştu! Yıllar sonra korkunç gerçek ortaya çıktı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008 tarihinde kayıplara karışan Naciye A. hakkındaki dosya, polis ekiplerinin yıllar sonra yaptığı kapsamlı incelemelerle yeniden açıldı. Yürütülen detaylı çalışmalar, talihsiz kadının basit bir kayıp vakası olmadığını, planlı bir cinayete kurban gittiğini ortaya koydu.

Ekipler, Naciye A.’nın aynı yıl içerisinde İzmir’in Karabağlar ilçesinde öldürüldüğünü ve cesedinin Torbalı ilçesine bırakılmış olabileceğini değerlendirerek soruşturmanın yönünü bu bölgeye çevirdi.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma süreci, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda titizlikle yürütüldü. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu belirlenen şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. Uzun süren teknik ve fiziki takip, iletişimin dinlenmesi ve saha araştırmalarının ardından elde edilen deliller, düğmeye basılmasını sağladı.

İzmir merkezli olarak İstanbul ve Aydın’ı da kapsayan eş zamanlı operasyonlarda, cinayetle ilişkili olduğu değerlendirilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BAKANLIKTAN OPERASYON AÇIKLAMASI

Gerçekleştirilen operasyonun ardından İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı bir değerlendirme paylaştı. Yapılan açıklamada, "Polis ekiplerimizin titiz çalışmaları sonucu yıllar önce işlenmiş suçları aydınlatmaya ve suçluları adalete teslim etmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, İzmir ve Aydın İl Emniyet Müdürlüklerimizi, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.