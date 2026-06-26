2008'de kaybolmuştu! Yıllar sonra korkunç gerçek ortaya çıktı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 2008 yılından bu yana kayıp olarak aranan Naciye A.’nın, İzmir’in Karabağlar ilçesinde öldürüldüğü belirlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
2008'de kaybolmuştu! Yıllar sonra korkunç gerçek ortaya çıktı
Yayınlanma:

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008 tarihinde kayıplara karışan Naciye A. hakkındaki dosya, polis ekiplerinin yıllar sonra yaptığı kapsamlı incelemelerle yeniden açıldı. Yürütülen detaylı çalışmalar, talihsiz kadının basit bir kayıp vakası olmadığını, planlı bir cinayete kurban gittiğini ortaya koydu.

Ekipler, Naciye A.’nın aynı yıl içerisinde İzmir’in Karabağlar ilçesinde öldürüldüğünü ve cesedinin Torbalı ilçesine bırakılmış olabileceğini değerlendirerek soruşturmanın yönünü bu bölgeye çevirdi.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma süreci, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda titizlikle yürütüldü. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu belirlenen şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. Uzun süren teknik ve fiziki takip, iletişimin dinlenmesi ve saha araştırmalarının ardından elde edilen deliller, düğmeye basılmasını sağladı.

İzmir merkezli olarak İstanbul ve Aydın’ı da kapsayan eş zamanlı operasyonlarda, cinayetle ilişkili olduğu değerlendirilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BAKANLIKTAN OPERASYON AÇIKLAMASI

Gerçekleştirilen operasyonun ardından İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı bir değerlendirme paylaştı. Yapılan açıklamada, "Polis ekiplerimizin titiz çalışmaları sonucu yıllar önce işlenmiş suçları aydınlatmaya ve suçluları adalete teslim etmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, İzmir ve Aydın İl Emniyet Müdürlüklerimizi, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kocaeli'deki intihar girişiminde akılalmaz gerçek! Meğer yeni dilenme metoduymuş...Kocaeli'deki intihar girişiminde akılalmaz gerçek! Meğer yeni dilenme metoduymuş...Gündem
Zonguldak'ta arkadaş kavgası cinayetle sonuçlandı!Zonguldak'ta arkadaş kavgası cinayetle sonuçlandı!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

içişleri bakanlığı cinayet
Günün Manşetleri
NATO ANKARA'YA İNTİHAR BELGESİ İMZALAMAYA GELİYOR
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklamalar
Eskişehir merkezli operasyonda 15 şüpheli tutuklandı
MEB'den okullarda tarihi dönem!
Yıllardır çözülemeyen 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
İran'dan Hürmüz açıklaması
Meteoroloji 25 Haziran raporunu açıkladı
İzmir'de iki Belediyeye şafak operasyonu!
Ulusal Kanal'a konuştu
Trump'tan soykırımcı Netanyahu'ya "Binaları havaya uçurmayı bırakın"
Çok Okunanlar
Zonguldak'ta arkadaş kavgası cinayetle sonuçlandı! Zonguldak'ta arkadaş kavgası cinayetle sonuçlandı!
2008'de kaybolmuştu! Yıllar sonra korkunç gerçek ortaya çıktı 2008'de kaybolmuştu! Yıllar sonra korkunç gerçek ortaya çıktı
Kocaeli'deki intihar girişiminde akılalmaz gerçek! Meğer yeni dilenme metoduymuş... Kocaeli'deki intihar girişiminde akılalmaz gerçek! Meğer yeni dilenme metoduymuş...
Kadrolar açıklandı! Japonya - İsveç maçının ilk 11'leri ve canlı yayın bilgileri... Kadrolar açıklandı! Japonya - İsveç maçının ilk 11'leri ve canlı yayın bilgileri...
Muhtemel Aşk 2. Bölüm izle Muhtemel Aşk 2. Bölüm izle