2008'den beri faili meçhuldü! Sedat Ünal cinayetinde 18 yıl sonra 4 tutuklama

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında yaşanan ve Sedat Ünal'ın hayatını kaybettiği cinayet, aradan geçen 18 yıla rağmen çözülememişti. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT öncülüğünde kurulan özel bir ekip, dosyayı yeniden ele aldı. Ekip, yıllar önce toplanan kriminal bulguları, DNA verilerini ve HTS kayıtlarını baştan inceledi.

Yapılan değerlendirmelerde, Ünal'ın olay gecesi son kez görüldüğü ruhsatsız kumarhane ile cesedinin bulunduğu bölge arasındaki hareketlilik yeniden mercek altına alındı. Şüpheliler arasındaki irtibatlar da bu kapsamda tekrar incelendi.

7 İSİM HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Soruşturma sonucunda, Ünal'ın öldürülerek atıldığı değerlendirilen bölgeye geldiği belirlenen Murat B. ve Hakan G. hakkında kasten öldürme suçundan işlem başlatıldı. Maktulle kumarhanede birlikte oyun oynadığı tespit edilen Durdu T. ve Yılmaz B. de aynı suçlamayla listeye eklendi. Kumarhane işletmecisi Tahsin G. ile olay sırasında kumarhanede bulunduğu belirlenen Tarkan G. ve Akif G. hakkında da benzer şekilde adli işlem yapıldı.

KAYSERİ VE ANTALYA'DA EŞ ZAMANLI BASKIN

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, geçtiğimiz günlerde somut bir adıma dönüştü. Kayseri ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanması için Nevşehir'e getirildi.

Jandarmadaki sorgu ve işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKAN GÜRLEK DOSYAYI DUYURMUŞTU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuyla ilgili ilk açıklamayı 11 Eylül'de yapmıştı. Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyasının yeniden ele alındığını duyurmuştu. Açıklamasında, soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlem başlatıldığını da belirtmişti.