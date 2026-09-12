2011'de cezaevinde hayatını kaybetmişti! Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı!

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında mezarı açıldı ve örnekler alındı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, 2011 yılında hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin bir müdahalesi olup olmadığının ortaya konması amacıyla feth-i kabir kararı alınmıştı. Bu karar uyarınca 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet Ümraniye'deki mezarlığa giderek mezarın açılması için çalışma yürüttü.

Heyetin yaptığı çalışma sonucunda mezar açıldı ve kemik, toprak ile diğer örnekler alındı. Alınan örnekler, incelenmek üzere nakil aracıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KAMERA KAYITLARI VE HASTANE BELGELERİYLE BİRLİKTE İNCELENECEK

Mezardan çıkarılan örnekler tek başına değerlendirilmeyecek. İncelemede, ceza infaz kurumuna ait kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri de dikkate alınacak. Tüm bu verilerin bir araya getirilmesinin ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeni ile ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına dair mütalaasını hazırlayacak.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin daha önce NSosyal hesabından bir açıklama yapmış ve Silivri Cezaevi'nde 2011'de hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmanın seyrini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Gürlek, eski MİT görevlisinin tutuklu bulunduğu Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011 tarihinde rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesine sevk edildiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış, 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir."

SORUŞTURMA 15 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Bakan Gürlek, dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca yeniden ele alındığını belirterek açıklamasını şöyle sürdürmüştü: "Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir."

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında dosyaya yeni isimler de eklendi. Biri muhabir, biri kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 9 şüpheli daha gözaltına alındı.

Son olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının tespiti için feth-i kabir kararı alınmış, bu kararla birlikte mezar bugün açılmış oldu.