2019 yılına ilişkin hazırlanan bütçe kanunu yaklaşık bir aylık mesainin arından Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre kamu idarelerine 949 milyar lira kaynak ayrıldı. 867 milyar gelir hedeflenirken, bütçe açığının yaklaşık 82 milyar lira olması öngörüldü. Bütçe kanun teklifi Ara

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk bütçe teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.



Kamu idarelerine 949 milyar lira 25 milyon 615 bin lira, özel bütçeli idareler için ise 73 milyar lira kaynak ayrılmasını içeren teklifin görüşmeleri yaklaşık 1 ay sürdü.



867 milyar 296 milyon 403 bin lira gelir hedeflenen bütçenin 2019 yılında açığının yaklaşık 82 milyar lira olması bekleniyor.



113 milyar 813 milyon 13 bin liralı ile en çok bütçe ayrılan kurum Milli Eğitim Bakanlığı oldu.



Milli Eğitim Bakanlığı'nı, 103 milyar lira ile Aile, 48 milyar ile Sağlık, 46,5 ile Milli Savunma Bakanlığı takip etti.



2019 yılı bütçesi kanun teklifi için sıradaki aşama Meclis Genel Kurulu'nda olacak. Teklif aralık ayında Genel Kurul'da görüşülecek.



Yeni hükümet sistemine göre, vekillerin Genel Kurul görüşmelerinde bütçe için gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunma hakkı yok. Bütçe teklifi kabul edilmezse hükümet 2018'in bütçesini "Yeniden değerlendirme oranları" ölçüsünde artırarak kullanmak zorunda.





ulusal.com.tr