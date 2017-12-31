2017 yılı Atatürk yılı oldu. Terör saldırılarıyla, ekonomik tuzaklarla, diplomatik oyunlarla hedef alınan Türkiye Atatürk'le birleşme yoluna girdi. Türkiye'nin rotasını Atatürk devrimleri belirledi.

Atatürk Türkiye'nin en birleştirici simgesi modern Türkiye'nin devrimci lideri... Bugüne kadar bu gerçeğe gözlerini kapatanlar 2017'de Atatürk'e teslim olmak zorunda kaldı.



2017 yılında Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru kurma çabası ortaya çıkan Amerika'nın Türkiye'nin iç siyasetine doğrudan sirayeti yoğunlaştı. Döviz spekülasyonları, terör eylemleri ve diplomatik hamleler peş peşe geldi. Hem iç siyaset hem de dış gelişmeler Atatürk rotasının kaçınılmaz tek çıkış yolu olduğunu ispatladı...



2017'de milli bayramlar geçmiş yıllara oranla daha büyük bir katılım ve coşkuyla kutlandı.



Bir dönem milli bayramlara kutlama yasağı getirmeye çalışan AKP iktidarından 29 Ekim'de "Atatürk" vurgulu mesaj geldi.



Anıtkabir'in giriş kapılarında tarihi bir kalabalık vardı. Türk Milleti, Emperyalizme karşı Cumhuriyetin yıkılmayacağını vurguladı.



Sadece 10 Kasım'da 1 milyon kişi Ata'nın huzuruna çıktı.



10 Kasım törenleri ulusal basında geniş yankı buldu. "AKP, Atatürk’ü keşfetti" yorumları yapıldı.



Atatürk, Türkiye’nin gündemine bütün gerçekliğiyle oturdu. Gazetelerin köşe yazılarında, siyaset meydanlarında, televizyon tartışmalarında hep Atatürk öne çıktı.



Sadece iç siyasette değil dış politikada atılan adımlar da Atatürk devrimleri ışığında şekillendi. Atatürk "Biz Türkiyalılar Asyaî bir milletiz, Asyaî bir devletiz." sözleriyle Türk milletinin kimliğini dile getirmişti. Türkiye, başta sınır komşuları Irak ve İran olmak üzere Rusya, Çin gibi ülkelerle ilişkileri geliştirdi. Atlantik'ten gelen tehditlere karşı Asya mevzisinden sesini yükseltti.



2018 yılına girerken, Türk milleti siyasetçisiyle, askeriyle, polisiyle, öğretmeniyle, doktoruyla Kemalist devrimin yolunda.



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