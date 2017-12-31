9 ay beklediler, en çok Zeynep ve Yusuf ismini verdiler.
2017'de doğan kız bebeklere en fazla Zeynep, erkek bebeklere de Yusuf İsmi koyuldu.
Kız çocuklarda Zeynep'ten sonra en fazla tercih edilen isimlerde ikinci sırayı Elif, üçüncü sırayı Defne aldı.
Erkek bebeklerde ise aileler 5 yıldır en çok Yusuf ismini tercih etti. Bu yıl da ilk sırada yer alan Yusuf ismini sırayla, Eymen, Ömer, Emir, Miraç, Mustafa ve Ahmet takip etti.
Darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in adı 18 ilde, aileler tarafından tercih edilen ilk 10 isim arasında yer aldı.
ulusal.com.tr
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