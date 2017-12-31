2017 yılında en çok tercih edilen bebek isimleri belli oldu. Kızlarda ilk sırayı Zeynep, erkeklerde ise Yusuf aldı. Fethullahçı Darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Ömer Halis Demir'in adı da 18 ilde aileler tarafından en çok tercih edilen isimlerden oldu.

0 0 0 0