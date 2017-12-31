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2017 yılında en çok tercih edilen bebek isimleri belli oldu

2017 yılında en çok tercih edilen bebek isimleri belli oldu. Kızlarda ilk sırayı Zeynep, erkeklerde ise Yusuf aldı. Fethullahçı Darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Ömer Halis Demir'in adı da 18 ilde aileler tarafından en çok tercih edilen isimlerden oldu.

2017 yılında en çok tercih edilen bebek isimleri belli oldu
9 ay beklediler, en çok Zeynep ve Yusuf ismini verdiler.

2017'de doğan kız bebeklere en fazla Zeynep, erkek bebeklere de Yusuf İsmi koyuldu.

Kız çocuklarda Zeynep'ten sonra en fazla tercih edilen isimlerde ikinci sırayı Elif, üçüncü sırayı Defne aldı.

Erkek bebeklerde ise aileler 5 yıldır en çok Yusuf ismini tercih etti. Bu yıl da ilk sırada yer alan Yusuf ismini sırayla, Eymen, Ömer, Emir, Miraç, Mustafa ve Ahmet takip etti.

Darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in adı 18 ilde, aileler tarafından tercih edilen ilk 10 isim arasında yer aldı. 


ulusal.com.tr
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