2017 Türkiye için büyük problemlerin ve umut veren çözümlerin peş peşe yaşandığı bir yıl oldu... Bazı yaşadıklarımız karamsarlığı arttırsa da iyimserliğimizi büyüten gelişmelere de tanık olduk

Türkiye 2017'ye şok bir terör saldırısıyla girmişti... İstanbul Reina'daki terör saldırısı yeni yılın ilk anlarında zor bir yıla girildiğinin kanıtı oldu.



2017'nin ilk aylarında kamuya açık alanlara yönelik terör saldırıları devam etti. Ancak güvenlik güçlerinin özverili çabalarıyla bu hain girişmler bertaraf edildi. Türkiye bir yandan kayıplarına üzülürken kahramanlarıyla da gurur duydu... Sayısız kahramanlarımız arasında öyle bir isim vardı ki, bütün Türkiye onun cesaretiyle teröre karşı kenetlendi...



İzmir'deki terör saldırısını fark eder etmez son mermisine kadar çarpıştı. Elazığlı polis memurumuz Fethi Sekin, Türkiye'nin birliğinin, unutulmaz sembolleri arasına girdi...



Bağımsız devlet kurma hedefini hiçbir zaman saklamayan Irak Bölgesel Yönetimi Eski Başkanı Mesut Barzani Mart ayında Türkiye'yi ziyaret etti. AKP davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Barzani karşılanırken İstanbul ve Ankara'da sözde Kürdistan bayrağı dalgalandırıldı.



Bağımsız Kürdistan kaçınılmaz yorumları yapılırken 2017 sonbaharında olaylar tersine döndü. Barzani bağımsızlık referandumu yapacağını ilan edince bütün Türkiye tek yumruk oldu. İlk karşı açıklama Vatan Partisi'nden geldi. Sözde referanduma sayılı günler kala Türkiye'nin bütün partileri, referandumun sonucunu tanımayacağını ilan etti. Türkiye birleşti. Barzani kaybetti.



Meclisi yetkisiz bırakan 16 Nisan referandumu, iç siyasi gerilimi artırdı. Başkanlık tartışmaları, sandıklarda usülsuzlük iddiaları toplumsal birliği olumsuz etkiledi.



Ağustos ayında yaşanan bir olay bütün Türkiye'yi birleştirdi. Trabzon Maçka'da güvenlik güçlerine PKK'lı teröristleri ihbar eden 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit edilmesi yürekleri dağlasa da Türkiye Eren'in hayallerinde birleşti. 80 milyon 15 yaşındaki Eren için "İyi ki Varsın Eren" dedi...



2017 yılı boyunca AKP iktidarının eğitim sistemine dönük hamleleri tepki çekti. Müfredatta Atatürk ve Atatürk Devrimleri'ne çok az yer verilmesi, ilköğretim okullarında mescid açılmasının zorunlu hale getirilmesi, TEOG sınavının kaldırılıp, yerine gelecek sisteme ilişkin belirsizliklerin tam olarak giderilememesi öğrencilerin ve velilerin kaygılarını arttırdı.



Milli eğitime vurulan darbeler, toplumun her kesiminde geleceğe dair soru işaretlerini çoğalttı.



Öte yandan Türkiye'yi bölmeyi hedefleyen Ermeni Soykırımı Yalanı'na karşı Türkiye yeni bir zafer daha kazandı. Perinçek - İsviçre davasında iki kez Türkiye lehine karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, aldığı yeni kararlarla Türkiye'nin tezlerinde haklı olduğunu ispatladı. AİHM, İsviçre tarafından mahkum edilen Vatan Partisi ve ADD yöneticilerinden Ali Mercan, Hasan Kemahlı ve Ethem Kayalı'nın "Soykırım Yalandır" sözleri nedeniyle suç işlemediğine hükmetti.



AİHM kararında Perinçek - İsviçre davasında olduğunu gibi sadece düşünce özgürlüğü vurgusu yapılmadı. Ermeni olaylarının Yahudi Soykırımı ile benzerlik taşımadığını gerekçesinde açıkladı...



2017'de belli konularda iç tartışmaların dozu yükselse de kırmızı çizgiler Türkiye'yi birleştirdi.



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