AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı, bedelli askerlik ile ilgili dikkat çeken açıklama geldi. Selma Yazıcı, "Yine çıkarılırdı, zemin uygun olsaydı. Belki bir süre sonra yapılabilir" dedi. Peki ülkemizde bedelli askerlik en son hangi yıl yapıldı? 2014 yılında hayata geçirilen bedelli askerlik uygulaması, ilk olarak 35.000 TL ödeme miktarı ile gündeme gelmiş, daha sonra yapılan çalışma ve görüşmeler ile 18.000 TL’ye düşürülmüştü. Yaş sınırında da yapılan değişiklikler ile daha fazla insanın faydalanması mümkün olmuştu. Daha önce de 2011'de bedelli askerlik çıkmış ve bedel 30 bin lira olarak belirlenmişti. Bedelli askerlik çıkacak mı? Bedelli askerlik ne zaman çıkacak?

AKP İstanbul İl Kadın Kolu kurucu üyesi ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı, bedelli askerlik ile ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu..



Selma Yazıcı, Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı 'erken seçim' açıklamasından üç gün önce sosyal paylaşım sitesi Twitter'da attığı tweette, "Siyasetin bir adabı olmalı. Seçim kazanmak göz boyamayla olmaz. Verilen vaatlerin içi boş olmamalı. Ak parti hükümetleri şimdiye kadar ne dediyse yaptı. Üstelik bir tarafta dış güçlerin bir tarafta içteki hainlere ve terör belalarına rağmen” mesajını paylaştı. Bu mesajına ardından sosyal medyadan Yazıcı’ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen seçim döneminde verdiği “bedelli askerlik” sözü hatırlatıldı. Bunun üzerine Selam Yazıcı “Bedelli sözünü yazacağınızı biliyordum ama kaç kez çıkarıldı bu da sözün yerine getirildiğinin göstergesidir. Yine çıkarılırdı, zemin uygun olsaydı. Belki bir süre sonra yapılabilir” ifadelerini kullandı.



İşte o mesajlar:







Selma Yazıcı, daha önce AKP İstanbul tarafından düzenlenen iftarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "bedelli askerlik" meselesini sormuştu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yazıcı, bedelli için Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü söyleyerek "Cumhurbaşkanımızla tekrar konuştum, elçiye zeval olmaz dedim. İsteğinizi ve siteminizi ilettim. Cumhurbaşkanımız söz vermedim ama durumun farkındayım dedi. Binali Bey'le konuşalım değerlendirme yapalım gerekirse gündeme alırız dedi. Bunu böyle yazayım mı dedim, yaz dedi. Yani yok demedi" dedi.

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