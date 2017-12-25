Kamuya 110 bin yeni personel alınacak. En çok atama sağlık ve eğitimde olacak. Atamalar 2018 ilk döneminde gerçekleştirilecek. Peki hangi kuruma kaç kişi alınacak, şartlar ne

2018 yılı bütçesi mecliste kabul edildi. Başbakan Binali Yıldırım, kamuya yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.



Buna göre en çok alım sağlık ve eğitim alanında olacak.



110 BİN YENİ PERSONEL



Sağlık Bakanlığı 36 bin

Eğitim Bakanlığı 20 bin

Adalet Bakanlığı 15 bin

Diyanet İşleri 9 bin 500

Kredi Yurtlar Kurumu 10 bin 900

Üniversiteler 4 bin

Aile Bakanlığı 2 bin



2018 için Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu başta olmak üzere yeni kadrolar açıldı.



ulusal.com.tr