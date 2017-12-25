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2018'de 110 bin yeni personel! Hangi kuruma kaç kişi alınacak, şartlar ne

Kamuya 110 bin yeni personel alınacak. En çok atama sağlık ve eğitimde olacak. Atamalar 2018 ilk döneminde gerçekleştirilecek. Peki hangi kuruma kaç kişi alınacak, şartlar ne

2018'de 110 bin yeni personel! Hangi kuruma kaç kişi alınacak, şartlar ne

2018 yılı bütçesi mecliste kabul edildi. Başbakan Binali Yıldırım, kamuya yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. 

Buna göre en çok alım sağlık ve eğitim alanında olacak. 

110 BİN YENİ PERSONEL

Sağlık Bakanlığı              36 bin
Eğitim Bakanlığı             20 bin
Adalet Bakanlığı             15 bin
Diyanet İşleri                  9 bin 500
Kredi Yurtlar Kurumu    10 bin 900
Üniversiteler                   4 bin
Aile Bakanlığı                 2 bin

2018 için Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu başta olmak üzere yeni kadrolar açıldı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #Başbakan #binali yıldırım
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