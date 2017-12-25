2018 yılı bütçesi mecliste kabul edildi. Başbakan Binali Yıldırım, kamuya yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.
Buna göre en çok alım sağlık ve eğitim alanında olacak.
110 BİN YENİ PERSONEL
Sağlık Bakanlığı 36 bin
Eğitim Bakanlığı 20 bin
Adalet Bakanlığı 15 bin
Diyanet İşleri 9 bin 500
Kredi Yurtlar Kurumu 10 bin 900
Üniversiteler 4 bin
Aile Bakanlığı 2 bin
2018 için Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu başta olmak üzere yeni kadrolar açıldı.
ulusal.com.tr
Kamuya 110 bin yeni personel alınacak. En çok atama sağlık ve eğitimde olacak. Atamalar 2018 ilk döneminde gerçekleştirilecek. Peki hangi kuruma kaç kişi alınacak, şartlar ne
2018 yılı bütçesi mecliste kabul edildi. Başbakan Binali Yıldırım, kamuya yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.
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