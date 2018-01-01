2017'de büyük kırılmaların yaşandığı Meclis 2018'de de bir hayli hareketli olacak. Yeni yıla erken seçim, ittifak ve başkanlık için uyum yasaları tartışmalarıyla girilirken, AKP, CHP, MHP ve Vatan Partisi'nde kurultaylar olacak. Peki süreçler nasıl işleyecek

Tartışmaların yoğun ve ateşli olduğu bir yılı geride bırakan siyaset arenası 2018'e de hareketli giriyor.



Başkanlık sistemiyle yetkileri tırpanlanan Meclis'in yeni yılda önemli mesailerinden biri yeni sistem için gerekli uyum yasalarını çıkarmak olacak.



İktidar kanadı, oluşturduğu komisyonlarla hazırlıklarını yürütürken MHP de bir an evvel ilgili düzenlemelerin Meclis'e gelmesini istiyor. Hükümet Mart'tan önce bazı düzenlemeleri hayata geçirmek istiyor. CHP ise uyum yasalarına karşı çıkacak...



Uyum yasalarının yanı sıra erken seçim ve ittifak tartışmaları da siyasetin merkezinde olacak. Takvime göre yerel seçimler Mart, genel seçimler ise Kasım 2019'da yapılacak. Ancak, taşerona kadro verilmesi, CHP'li belediyelere operasyon, Erdoğan'ın parti il kongrelerini mitinge çevirmesi gibi gelişmeleri erken seçim hazırlığı olarak yorumlayanlar da var.



Bir yanda erken seçim ile ittifak tartışmaları alevlenirken diğer yanda partiler 2018'i seçimlere hazırlık yılı olarak değerlendirmek istiyor. Bu kapsamda AKP, CHP ve MHP "A takımı"nı yenileyecek. İktidar partisi AKP'nin, olağan takvime göre Eylül ayında kongresini yapması gerekiyor. Ancak 2019 seçimlerine hazırlıkları erken tamamlamak için bu kongre tarihinin öne çekilebileceği de konuşuluyor.



Öte yandan AKP'de gittikçe alevlenen Abdullah Gül tartışması var. Gül'ün Meclis'teki muhalefet partilerinin "Çatı adayı olacağı" iddiaları da kulislerde konuşuluyor.



İktidar kanadında bunlar yaşanırken CHP de 3-4 Şubat tarihlerinde 36'ıncı olağan kongresini yapacak. Daha önce partili bir cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim tartışmalarının ivme kazandığı bir süreçte "aday olabilirim" sinyalini verdi.



Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının olağan kurultayda karşısına çıkacak adayı engelleme girişimi olarak değerlendiriliyor. Kulislere göre, Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacak kişi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığına da aday olacağını ilan edecek.



Yeni yılda bir kurultay da MHP yapacak. 18 Mart'ta düzenlenecek kurultayda Bahçeli, aday olacak isimleri partiden ihraç ettiği için yeniden genel başkan seçilmesi bekleniyor.



Bu yıl kurultay yapacak bir diğer parti ise Vatan Partisi olacak. Vatan Partisi, 27 Ocak'taki kurultayla 2019'da yapılması beklenen seçimler için Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. Vatan Partisi, kurultaydan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi için yurt genelidne yoğun bir kampanya dönemine girecek.



ulusal.com.tr