2018 yılı dünyaya kan ve terör ihracı yapan Atlantik sistemine karşı Avrasya cephesinin yükselişine sahne oldu. Geride bırakılan yıla başta Türkiye olmak üzere Batı Asya ülkelerinin silahlı direnişiyle kazandığı zaferler damga vurdu. Ağır darbe alan Amerika ve destekçileri geri çekilmeye başladı. 2018 yılında dış politika ve terörle mücadelede öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik. İşte o tarihi olaylar…

Avrasya cephesi güç kazandı. Atlantik sistemi büyük krizlerle sarsıldı. 2018 yılı, kurulan yeni dünya düzeninin önemli işaretlerini verdi.



2018'in kapısı Türk Ordusu'nun Amerika'nın terör koridoruna karşı başlattığı ikinci harekatla açıldı. Fırat Kalkanı'nın ardından 20 Ocak Cumartesi günü saatler 17'yi gösterdiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'deki PKK/PYD'yi temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.



Yaklaşık 2 ay süren başarılı harekatın ardından namlular Menbiç ve Fırat'ın doğusuna çevrildi.



Harekatın başlaması beklenirken Amerika bölgeden çekilme kararı aldı. Kararda Türkiye'nin kararlı duruşu önemli bir rol oynadı.



Suriye barışına giden yolda kritik gelişmelerden biri de Türkiye, Rusya ve İran'dan oluşan Astana üçlüsünün bölgeye ağırlığını koyması oldu. Soçi, Tahran ile Ankara'da ayrı ayrı yapılan 3'lü liderler zirvesinde siyasi, askeri ve ekonomik birliktelikler pekiştirildi.



Astana sürecinin başarılı seyri sahada Suriye Ordusu'nun teröre karşı daha hızlı zaferler kazanmasını sağladı. Dünya Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın silahla yıkılamayacağını anladı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in de içinde olduğu Esad karşıtı ülkeler yeniden diplomatik ilişkileri geliştirmek için hamleler yapmaya başladı.



Amerika'nın masada kaybettiğini ortaya koyan da çok sayıda gelişme yaşandı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, dönemin Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u daha alçak bir sandalyeye oturttu. Cumhurbaşkanı Aun, Tillerson'u dakikalarca görüşme salonunda yalnız bekletti, su bile vermedi.



Washington'un gittikçe derinleşen yalnızlığını işaret eden bir diğer olay ise Kanada'daki 8 Haziran tarihli G-7 zirvesi oldu. Almanya, Kanada, Japonya, İngiltere, Fransa ve İtalya liderlerinin Amerika'ya karşı tavır aldığı zirveye bu fotoğraf damga vurgu.



2017'nin sonunda Birleşmiş Milletler'deki Kudüs oylamasında 128 ülke Amerika'ya cephe alırken sadece 9 ülke destek vermişti. Yeni yılda da Amerika'nın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı destek bulmadı. İsrail ise Filistin halkı üzerindeki baskısını artırdı. Büyük bir direniş gösteren Filistinliler, İsrail'in hava savunma sistemlerini deldi. Gazze'den atılan 100 füzeden 25'i İsrail topraklarına düştü.



Amerika'nın mevzi kaybettiği bir cephe de Kore yarımadasıydı. Yarımadada birleşme umutlarını arttıran kritik gelişmeler yaşandı. Güney Kore lideri Moon Jae-in ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-Un bir araya geldi.



Washington'un gümrük vergilerini artırarak ticaret savaşı açtığı Çin ekonomisi 2018 yılında da yükselişini sürdürdü. Haziran'daki Şangay, Temmuz'daki BRICS, Aralık'taki G-20 zirvelerinde de Amerika'nın ticaret savaşına karşı duruş sergilendi. 2018 kamucu ekonomilerin ağırlığını koyduğu bir yıl oldu.



Amerika'nın tüm dünyada hegemonyasını sürdürmek için kurduğu küreselleşmeye karşı Fransız halkı sarı yelek giyerek bayrak açtı. Küreselleşme karşıtı taleplerin dillendirildiği Sarı Yelekliler eylemleri neo-liberalizmin çöküşünü gözler önüne serdi. Eylemler Avrupa'nın birçok ülkesinde destek buldu.



Avrasya cephesinin yükselişine olumlu katkı sunan Türkiye'nin içinde de önemli gelişmeler yaşandı. 2018 yılında Atatürk'ün birleştirici rolü bir kez daha vurgulandı. 29 Ekim'de Öğrenci Andının okullarda okutulması için milyonlar Anıtkabir'e akın etti.



Vatan Partisi'nin önderliğinde hareket eden TGB'li yurtseverler Ata'nın huzurundan hep bir ağızdan coşkulu şekilde Andımızı okudu. Tarihi görüntülerin oluştuğu And okuma töreninde bağımsız Türkiye için bir kez daha söz verildi.





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