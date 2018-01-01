2018'in gelişi yurt genelinde coşkuyla karşılandı. Ülke genelinde kutlamalar yapıldı. İstanbul'daki kutlamaların adresi de Bebek, Nişantaşı, Ortaköy ve Taksim oldu.

2017 sona erdi. Türkiye 2018'e merhaba dedi.



Yurt genelinde yılbaşı kutlamaları yapıldı. Kutlamalara binlerce vatandaş katıldı.



İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde kutlamalar görsel şölenlere sahne oldu.



Polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri sayesinde İstanbul yılbaşına huzurlu girdi.



Geçen yıl terör saldırısı yaşayan Ortaköy'de bu yıl coşku vardı. Binlerce vatandaş Ortaköy sahilinde buluştu. Dilek balonları uçuruldu, havaii fişekler patlatıldı.



Taksim'de kutlamaların adresi İstiklal Caddesi oldu. Cadde üzerindeki vatandaşlar şarkılar söyledi.



Bebek ve Nişantaşı'nda da 2018 yılı heyecanla karşılandı.





ulusal.com.tr

