Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) dönemin bitmesine sayılı günler kaldı. Öğrencilerin yoğun bir şekilde hazırlandığı AÖF güz final sınavının tarihleri ne zaman? Son dakika haberine göre, AÖF final sınav giriş yerleri açıklandı

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavı bu hafta sonu yapılıyor



Peki milyonlarca öğrencinin merakla beklediği ve sıkı hazırlandığı AÖf final sınavı ne zaman? AÖF final sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı haberimizde...



AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ YERLERİ VE GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI AÇILDI



AÖF final sınavına girecek öğrenciler, yerlerini ve sınava giriş belgelerini çıkartmaya başladı.



Sınav giriş yerleri ve belgesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Sınava gitmeden önce AÖF sınav giriş yerlerini sorgulamanız ve AÖF final sınavına giriş belgesini çıkartmanız gerekiyor. Sınava girerken yanınızda AÖF sitesi üzerinden alınan giriş belgesi ve kimlik bulundurmak zorunlu. Diğer türlü sınava giremeyeceksiniz.



Bu arada son dakika haberine göre, AÖF güz dönemi final sınav giriş yerleri açıklandı.



AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI TARİHLERİ, SINAVLAR NE ZAMAN



Anadolu Üniversitesi Açıöğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesinde yer alan Türkiye Progamları bölümündeki sınav tarihleri bölümünde yer alan bilgilere göre, Güz Dönemi Ara Sınavı 25 - 26 Kasım 2017, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Ocak 2018, Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan 2018, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 - 03 Haziran 2018, 2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018 tarihlerinde bilgisi yer alıyor.



2018 AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ YERİ SORGULAMA



13 - 14 Ocak 2018 Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek olan AÖF güz dönemi final sınavlarına giriş yerlerinizi sorgulamak ve AÖF güz dönemi final sınav giriş belgelerinizi çıkartmak için buraya tıklayınız



Sınav sorumluluk üniteleri



Sınav sorumluluk ünitelerine https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/sinavlar-ve-sorumluluk-uniteleri/sinav-sorumluluk-uniteleri linkinden ulaşabilmek mümkün.



Öğrencilere "e-kampüs" kolaylığı



Derslerle ilgili ünitelerin özetleri, ders notları, önceki yıllarda çıkmış sorular, ders anlatım videoları gibi birçok kolaylığa https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresinden e-posta adresi ya da T. C. kimlik numarası ile şifre kullanılarak erişilebiliyor. (İLKHA)



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