Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 2018 yılında ne kadar olacağına dair yeni açıklamalar geliyor. Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada, "Asgari ücret yeni sene girmeden önce işçi-işveren ve hükümet ilgili bakanlığımız arasında yapılan müzakerelerle belirleniyor. bu noktada TÜRK-İŞ teklifini sundu, DİSK de teklifini sunacak daha sonra taraflar bir araya gelecekler, en uygun şekilde tarafları bakanlığımız bir araya getirecek" ifadelerini kullandı

Başbakan Binali Yıldırım, uyum yasaları ve asgari ücret ile ilgili yeni açıklamalar yaptı.



Bangladeş ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım şunları söyledi:



Başbakan seviyesinde ilk ziyareti gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Ziyaret, Türk ve Bangladeş halkları arasındaki köklü bağları geliştirmesi ve Rohingya Müslümanları ile ilgili görüş alışverişine vesile olacak. Rohingya Müslümanları ile bir araya geleceğiz. Bangladeş halkı bizim kardeşimizdir, kötü gün dostumuzdur. Kurtuluş Savaşı'nda bize verdikleri destek hala Türk milletinin hafızasındadır. Dostluk bağlarımızı bugüne kadar devam ettirdik. Bangladeş genç nüfusu, dinamik yapısı ile dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Ekonomik işbirliğimizi artırmak için de gerekli zemini bulmaya çalışacağız.



"İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEĞİZ"



Daha önce başlattığımız insani yardım faaliyetlerine de devam etmiş olacağız. Myanmar'da bulunan Rohingya Müslümanları maruz kaldığı şiddet ve kıyım olaylarını müteakiben yüz binlercesi Bangladeş'e sığınmak mecburiyetinde kaldı. Bangladeş hükümetini yalnız bırakmamış olmasından dolayı bir kez daha takdir ediyorum. Yoğun bir diplomasi trafiği bir yandan yürütürken diğer yandan da Rohingya Müslümanlarına gereken her türlü insanı yardımı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Zor bir dönemden geçen Bangladeş'e elimizden gelen katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha en üst seviyede vurgulama fırsatı bulacağız. Bangladeş'le bazı anlaşmaları da imzalamış olacağız. KOSGEB ve TSİ anlaşmalar imzalayacak.



UYUM YASALARI



Uyum yasaları ile ilgili çalışmalar hazırlık düzeyinde devam ediyor. Uzun bir süreden beri biz hükümet olarak hazırlıkları sürdürüyoruz. Bütçe görüşmelerinden sonra daha da hız kazanacaktır. Çalışmaların bir kısmının 2018 martından önce yasalaşma ihtiyacı var. Öncelikle bunları dikkate alarak uyum yasaları konusunda diğer partilerin görüşleri de önemli. Onlara da dikkat edeceğiz. Bu şekilde 2019'a giderken 2017 referandumu ile getirilen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin öngürdüğü uyumu sağlayacak düzenlemeleri parlamentomuz gerçekleştirmiş olacak.



ASGARİ ÜCRET



Asgari ücret yeni sene girmeden önce işçi-işveren ve hükümet ilgili bakanlığımız arasında yapılan müzakerelerle belirleniyor. bu noktada TÜRK-İŞ teklifini sundu, DİSK de teklifini sunacak daha sonra taraflar bir araya gelecekler, en uygun şekilde tarafları bakanlığımız bir araya getirecek. En iyi şartlardan ne gerekiyorsa bu rakam üzerinde mutabakata varılacak. Hükümetimiz yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir. Bu sefer de aynı şekilde makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak en uygun şekilde sonuçlandıracak.



TAŞERONA KADRODA YENİ DÜZENLEME



Taşeronların devlette daimi kadroya alınması ile ilgili çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Biz henüz daha içeriği nedir, kimler vardır, böyle bir açıklama yapmış değiliz. Birkaç gün sonra mesele net olarak ortaya çıkacaktır. Onun için şu anda söylenenlere itibar etmeyin.



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