banner1002
Kiraz'da Vatan Partisi rüzgarı
Kiraz'da Vatan Partisi rüzgarı
Kritik veri açıklandı! Vatandaş güvenmiyor
Kritik veri açıklandı! Vatandaş güvenmiyor
Adalet Bakanı Gül'den FETÖ açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den FETÖ açıklaması
Çanakkale'de deprem
Çanakkale'de deprem

2019 19-20 Şubat ilk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi ne demek ne anlama geliyor? Cemre düşünce ne oluyor

Cemre, ilkbahar müjdecisi... Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi Cemre'yi akıllara düşürdü. Peki ilk cemre toprağa ne zaman düşecek? Cemre nedir ne demek ne anlama geliyor? Cemre düşünce ne oluyor?

2019 19-20 Şubat ilk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi ne demek ne anlama geliyor? Cemre düşünce ne oluyor

Gri, kasvetli, soğuk ve bol yağışlı havaların ardından güneş kendini usul usul gösteriyor. Mevsim normallerinin üzerindeki hava baharı gözletiyor. Peki cemre ne zaman düşecek? 

Hava sıcakları giderek artıyor. Yurttaşlar şimdilerde en çok cemrenin ne zaman düşeceğini merak ediyor.

Cemre 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa düşer. Böylece hava, su ve toprak ısınır. İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşer.
  
Baharın müjdecisi "Cemre" Arapça kökenli bir kelime olup "kor" yani ateş anlamına gelir. Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları da başlar. Cemre, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #cemre nedir #ilk cemre ne zaman düşecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.