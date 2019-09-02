2019-2020 Adli Yılı bugün itibariyle başladı. Beştepe'de yapılan açılış töreninde, etkinliğe katılmayı reddedenlere karşı ortak tepki öne çıktı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu hakkındaki eleştirilere yanıt verdi, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de "provokasyon" uyarısı yaptı. Açılışta yargı reformunun hayata geçirilmesi konusunda da fikir birliğine varıldı.

2019-2020 Adli Yılı Beştepe'de düzenlenen açılış töreniyle başladı. Törene katılmayı reddedenlere karşı ortak tepki gösterildi.



Bazı baro başkanları törenin Beştepe'de yapılmasına tepki gösterdi. Ankara, İzmir ve İstanbul barolarının başkanları da açılışa katılmadı. Tartışmalar, tören gününde de gündeme geldi.



Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçirilmesi konusu da adli yılın yeni dönemi için büyük önem taşıyor.



Törende katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, meslek kuruluşlarındaki seçim yönteminin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.



Ev sahibi sıfatıyla açılış töreninde Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de bir konuşma yaptı. Cirit'in hedefinde Türkiye aleyhi raporlar hazırlayan Avrupa Birliği vardı.



Bu yılki açılışta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2014 yılından sonra ilk defa bir Türkiye Barolar Birliği Başkanı adli yıl açılışında konuştu. Konuklara hitap eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısının değiştirilmesini istedi.



ulusal.com.tr