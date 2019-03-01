Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan 3 ayların hepsinin İslam dininde ayrı ayrı önemi var. Türkiye'de bu aylara verilen önem çok fazla. Peki İslam alemi ne zaman 3 aylara kavuşacak

İslam dininde 3 aylara ayrı bir önem ve yaklaşım var. Vatandaşlar, 3 ayların yaklaşmasıyla internette 3 aylar ne zaman diye aratmaya başladı. İşte 3 ayların denk geldiği tarihler



3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2019 dini günler listesini incelediğimizde Regaib Kandili’nin 7 Mart Perşembe günü idrak edileceği görülüyor. Regaib Kandili üç ayların başlangıcı olarak kabul edilir ve hemen ertesi gün bu hayırlı aylar başlar. 2019 yılının üç aylar başlangıcı 8 Mart Cuma’dır. Ramazan ayının başlangıcı ise 6 Mayıs Pazartesi günü.



REGAİP KANDİLİNİN ANLAMI NEDİR?



Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Recep ayının fazileti iyilik ayı: Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya ‘Recebü’l-asabb’ da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına ‘tövbe’ ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili’nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.