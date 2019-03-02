Seçimlere yaklaşık 1 ay kala, AKP içinde "Yeni parti kurulacak" iddiaları yüksek tonla seslendirilmeye başlandı. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün kurucuları arasında yer aldığı öne sürülen partinin kuruluş dilekçesinin 1 Nisan'da verileceği belirtiliyor. İddialara göre, geçen günlerde kurulan "yenibirparti.org" sitesi de Davutoğlu'nun başdanışmanı Atılgan Bayar tarafından koordine ediliyor. Eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, " Parti mi kuracaksınız başka bir şey mi yapacaksınız, ne yaparsanız yapın ama mertçe yapın" dedi

AKP içinde yeni parti kurulacağı siyasetin sinir merkezlerinde yüksek sesle konuşuluyor.



Türkiye'de gözler 31 Mart seçimlerine çevrilmişken bir yandan da siyasette yeni hesaplar yapılıyor.



Bu kapsamda AKP küskünlerinin yeni bir parti kuracağı iddiaları, kulislerde uzun zamandan bu yana tartışılıyor. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün kurucuları arasında yer aldığı öne sürülen yeni partinin 1 Nisan'da kuruluş dilekçesini teslim edeceği belirtiliyor.



Bu kapsamda AKP çevrelerinde çalışmaları hızlandırma kararı alındığı konuşuluyor. Geçen günlerde kurulan "yenibirparti.org" sitesinin de bu nedenle yayında olduğu belirtiliyor. İddialara göre bu site, Davutoğlu'nun başdanışmanı Atılgan Bayar tarafından kuruldu ve koordine ediliyor.



Yeni parti çalışmaları kapsamında kurulacak teşkilatlar için de AKP’den çok sayıda kişiye teklif götürüldüğü öne sürülüyor. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre, AKP yöneticilerinin danışmanlarından sık sık yeni kurulacak partide görev alması isteniyor.



İddialarla ilgili AKP Genel Merkezi'nin ise sertleşeceği konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Aralık'ta yaptığı açıklamada sert mesajlar vermişti.



Saadet Partisi'nden de konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu yeni parti girişiminin başarısız olacağını ifade etti.



Karamollaoğlu "Parti kurmak kolay değil. Böyle bir girişimin başarılı olacağı kanaatinde değilim" ifadelerini kullandı.



Kulislerde daha önce Davutoğlu, Babacan ve Gül'ün Saadet Partisi'ne dahil olacağı iddia edilmişti. Saadet Partisi lideri konuyla ilgili de bir kez daha "Kapımız açık" mesajı verdi.



ulusal.com.tr