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2019 askerlik düştü mü? Yedek astsubaylık nedir? Yeni tek tip askerlik sisteminde belli kontenjanlar açıklaması

Sosyal medyadan milyonlarca vatandaş yeni askerlik sisteminin detaylarını merak ediyor. Peki askerlik düştü mü? 2019 yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Meslek yüksek okulları (MYO) mezunlarına yedek astsubaylığın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk defa uygulanacağı belirtildi. Tüm bu ihtiyaçların, belli kontenjanı olduğu ifade edildi. TSK, 5'er yıllık periyotlarda belirlenen ihtiyaç miktarına göre, bu alımların yapılacağı aktarıldı. Lise mezunlarının ilk 6 ay zorunlu askerlik olacak. İkinci 6 ay arzu ederse 6 ay daha ücreti karşılığında yapılacak

2019 askerlik düştü mü? Yedek astsubaylık nedir? Yeni tek tip askerlik sisteminde belli kontenjanlar açıklaması

Yeni askerlik sistemi çalışmalarında sona gelindiği belirtildi. Kafa karışıklıklarının olduğu ve bilinmezlerin yer aldığı sorulara yanıtlar da verilmiş oldu. Öngörülük olma şeklinde vurgunun çok önemli olduğu ifade edildi. Herkesin önünü görebileceği sürece girildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle ilgili ana iskeleti çizdi. Heyetler uzun süredi yeni askerlik sistemi üzerinde çalışıyor.

Yurt dışında yaşayan gençler, lise ve altındaki gençler, üniversite mezunu gençleri ilgilendiren sistem yapıldı.

Meslek yüksek okulları (MYO) mezunlarına yedek astsubaylığın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk defa uygulanacağı belirtildi. Tüm bu ihtiyaçların, belli kontenjanı olduğu ifade edildi. TSK, 5'er yıllık periyotlarda belirlenen ihtiyaç miktarına göre, bu alımların yapılacağı aktarıldı. Lise mezunlarının ilk 6 ay zorunlu askerlik olacak. İkinci 6 ay arzu ederse 6 ay daha ücreti karşılığında yapılacak. MYO mezunlarına yedek astsubaylık olacak. İhtiyaç fazlası erler, 6 aylık hizmet edecek. Yedek astsubaylıkla birlikte 2 ayı er maaşlı, geri kalan sürede de maaşlı hizmet edecek, üniversite mezunları. Bedelli sürekli hale getirildi. 20 yaş askerlik çağına getirilmiş herkes faydalanabilecek. Ücret, sabit olacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #askerlik #meslek yüksek okullarıo #askerlik düştü mü
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