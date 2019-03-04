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2019 bekçi ve polis alımıyla ilgili son dakika gelişmeleri ve haberleri... 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi 8 bin bekçi alıyoruz. Çarşamba günü alıma çıkacaklar. 28 bin bekçi olacak. İstanbul'a şu ana kadar 4 bin bekçi verdik. Yeni geleceklerle birlikte bin bekçi daha vereceğiz. İstanbul'daki bekçi sayısı 5 bin olacak. İstanbul'da evden hırsızlık günde 78'di, 57'ye düştü. 3-4 gün sonra açıklanacak, 15 bin polis daha alıyoruz. 5 binini İstanbul'a vereceğiz. Artık İstanbul, her tarafında huzurun, güvenin, asayişin temin edildiği bir şehir olacak. Huzurun, güvenliğin başşehri İstanbul olacak. Kandil'i yöneten ABD'dir, Kandil'i yöneten Avrupa'daki başkalarıdır. Hiçbir şekilde kimseden çekincemiz falan yok. Bu, tezgahtarların tezgahıdır. Bizim ülkemizi biz yönetiriz. Ne ABD yönetir ne Avrupa yönetir" dedi

2019 bekçi ve polis alımıyla ilgili son dakika gelişmeleri ve haberleri... 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 bin bekçi alacaklarını belirterek, "Çarşamba günü alıma çıkacaklar. İstanbul'a şu ana kadar 4 bin bekçi verdik. Yeni geleceklerle birlikte bin bekçi daha vereceğiz. İstanbul'daki bekçi sayısı 5 bin olacak." dedi.

8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bekçi sayısının artırılacağını anlatan Soylu'nun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki; 'Süleyman, eğer vatandaşım uyurken bekçi sesini duymazsa, senden bunun hesabını sorarım.' Yandık." demesi miting alanında kendisini dinleyenleri güldürdü. 

Soylu, iki kez 10 bin bekçi aldıklarını hatırlatarak, "Şimdi 8 bin bekçi alıyoruz. Çarşamba günü alıma çıkacaklar. 28 bin bekçi olacak. İstanbul'a şu ana kadar 4 bin bekçi verdik. Yeni geleceklerle birlikte bin bekçi daha vereceğiz. İstanbul'daki bekçi sayısı 5 bin olacak. İstanbul'da evden hırsızlık günde 78'di, 57'ye düştü. Tüm Türkiye'de yüzde daha düştü. İstanbul ve Türkiye'deki asayişçileri topladık, bu oranı yüzde 30 daha düşürmelerini tembihledik. 3-4 gün sonra açıklanacak 15 bin polis daha alıyoruz. 5 binini İstanbul'a vereceğiz. Artık İstanbul, her tarafında huzurun, güvenin, asayişin temin edildiği bir şehir olacak. Huzurun, güvenliğin başşehri İstanbul olacak." diye konuştu.

Etiketler; #bekçi #polis
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