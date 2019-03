İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre çarşı ve mahallelere mart ayında 9 bin bekçi alımı için ilana çıkılacak. Peki alınacak olan 9 bin bekçi neye göre belirlenecek? Bekçilik şartları nelerdir? Bekçilik başvurusu nasıl yapılır? Bekçinin görevleri nedir? Bekçi alımı ne zaman başlıyor? 9 bin bekçi alımı nasıl yapılacak? Bekçi olmak için yaş sınırı kaç? Bekçi olmak için boy sınır kaçtır? Bekçi alımında sınav olacak mı? Bekçi alımında başvuru şartları nelerdir? Bekçi maaşı ne kadar?

9 bin bekçi alımı yapılacağı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasından sonra gözler bu sefer bekçi alımının ne zaman yapılacağı ve başvuru şartlarına çevrildi. Peki bekçi olabilmek için neler gerekiyor?



BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?



Türk Vatandaşı olmak, ilkokulu bitirmiş olmak, askerliğini bitirmiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak. Memuriyete engel bir hali bulunmamak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.



Türkiye geneli çarşı ve mahalle bekçisi alım başvuru şartları şöyledir;



a) Türk vatandaşı olmak,



b) İlkokulu bitirmiş olmak (İçişleri Bakanlığı gerektiğinde ilkokul yerine eğitim şartını yükseltebilecek)



c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,



ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,



d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,



e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,



f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,



g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,



ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,



ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,



i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,



k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,



l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,



(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca üst sınır belirlenebilir.



BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?



Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyen adayların bu meslek içerisindeki maaş durumu da kendileri için ayrıca önemlidir. Çarşı ve mahalle bekçisinin 2017 yılı itibari ile maaşlarının ortalama 2700 tl civarında olduğu söylenmektedir. Bekçilerin maaşları eş ve çocuk durumuna göre değişmektedir. Bizim bahsetmiş olduğumuz rakam şuanda yeni işe başlamış bekçinin maaşıdır. Bekçilerin bu maaşına eş ve çocuk yardımı da ekleyecek olursak ortalama olarak 3000 tl civarında bir maaş alınıyor.



BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Bekçi alımı başvuruları henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde yada https://www.pa.edu.tr/ Polis Akademisi'nin resmi internet sayfasından öğrenebilirsiniz.



BEKÇİLERİN BELLİ BAŞLI GÖREVLERİ



Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak,



Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak,



Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,



Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlıyan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da faydalanabilirler.)



Uyuşturucu maddeler yapılan, satılan veya kullanılan yerleri,



Kumar oynanan genel ve herkese açık yerleri,



Mıntakası dahilinde gizli fuhuş yapanları, misafir ve yabancıları, Halkın sükun ve istirahatini bozanları, saldırgan delileri, rezalet çıkaracak derecede sarhoş olup başkalarını rahatsız edenleri, Mevzuat ve yetkili makamlarca tayin edilen saatlerden sonra her ne şekilde olursa olsun, halkın rahat ve huzurunu bozacak surette açık ve kapalı yerlerde gürültü yapanları, Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıt ve araçlarını ve diğer engelleri, Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerle ilgili önbilgileri, Bölgeleri içinde bulunan dükkan, mağaza, ev, motorlu araç gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırmak,



Vazife saatleri içinde gördükleri, işittikleri, şüphe ettikleri şahsı veya hadiseleri, istirahate geçmeden evvel bağlı bulunduğu en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,



Vazife saatleri içinde tahdid edilen mıntıkasını fasılsız surette dolaşmak,